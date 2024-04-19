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Bahçelievler'de kaza: 2 motosikletten biri yandı

Bahçelievler'de, Basın Ekspres Caddesi bağlantı yolunda lastik değişimi için sağ şeritte duran hafif ticari araca peş peşe çarpan 2 motosikletten biri yandı, 2 kadın motosiklet sürücüsü yaralandı.

AA19 Nisan 2024 Cuma 12:04 - Güncelleme:
Bahçelievler'de kaza: 2 motosikletten biri yandı
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Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Caddesi bağlantı yolu D-100 kara yolu istikametinde lastiği patlayan hafif ticari aracın sürücüsü sağ şeritte durdu.

Aynı yönde ilerleyen 34 HOZ 617 plakalı motosiklet ile arkasında seyir halindeki başka bir motosiklet, lastik değişimi yapılan hafif ticari araca peş peşe arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle motosikletlerden biri yanmaya başlarken, motosikletleri kullanan 2 kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Yanan motosiklet, yangın tüpüyle çevredekilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yaralanan 2 motosikletli de ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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