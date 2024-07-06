İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2024 Cumartesi / 30 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bahçelievler'de kendiliğinden yıkılan apartmanın çevresindeki binalar da çürük çıktı: 5 bina tahliye ediliyor
Güncel

Bahçelievler'de kendiliğinden yıkılan apartmanın çevresindeki binalar da çürük çıktı: 5 bina tahliye ediliyor

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Bahçelievler'de kendiliğinden yıkılan apartmanın çevresindeki binalar da çürük çıktı: 5 bina tahliye ediliyor
ABONE OL

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokakta 27 Haziran'da 4 katlı binanın kendiliğinden yıkılmasıyla harekete geçen Bahçelievler Belediyesi çürük olduğu şüphesiyle 5 binadan daha karot örneği aldı. Yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri, toplamda 70 dairenin bulunduğu 5 apartmanın çürük olduğu ortaya çıktı. Bazı bina sakinleri, karot sonuçlarını beklemeden belediye kontrolünde evlerini boşaltmaya başladı.

"20 BİN TL'DEN AŞAĞI EV YOK"

Konu ile ilgili konuşan ve yetkililerden yardım talebinde bulunan daire sakinlerinden iki çocuk annesi Cemile Karakaş, "İki hafta önce bu bina yıkıldı, kaç binaya zarar verdi. Sonra örnek aldılar. Dediler ki, haber vereceğiz, binayı siz de boşaltacaksınız. Boşaltmaya hazırız ve girmeye korkuyoruz. Giremiyoruz, çıkamıyoruz her şeyimizi topladık bekliyoruz. Ev yok, şuan ev arıyoruz ev yok, herkes fırsatçılık yapıyor. Kiraları uçurdular, 20 bin TL'den aşağı ev yok" diye konuştu.

Daha sonra konuşan bina sakinlerinden Yusuf Zeyrek, "Yaklaşık 10 gün önce yan binamız yıkıldı ve tehlikeli olduğu için bizim binadan ve yandaki binalardan karot alındı. Büyük ihtimalle 3 ay içerisinde 5 tane bina yıkılacak" diye söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.