İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0392
  • EURO
    50,312
  • ALTIN
    6159.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi
Güncel

Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Bahçelievler'de yokuş aşağı ilerlerken kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 4 araç ve bir otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri ekmek fırınına girerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 23:28 - Güncelleme:
Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi
ABONE OL

Kocasinan Merkez Mahallesi Site Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen 34 GHT 478 plakalı kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet, park halindeki 3 hafif ticari araç ve bir otomobil ile yolda seyreden İETT otobüsüne çarptıktan sonra durdu.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bir araç, kaldırımı aşarak ekmek fırını olarak işletilen bir iş yerine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan sokak, İETT otobüsünün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

İş yerine giren hafif ticari araç, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

"ARABANIN ÖNÜNDEN KAÇTIM, YOKSA BANA ÇARPACAKTI"

Kazadan saniyelerle kurtulduğunu belirten iş yeri sahibi Ferhat Ateş, kazada park halindeki iki aracının hasar gördüğünü söyledi.

Fırın için iş yerinin önündeki ağacın yanında bulunan odunlardan aldığı sırada kazanın yaşandığını anlatan Ateş, "Bir minibüs sürücüsü 'Bana 4 ekmek verir misin?' dedi. Ben oradan buraya girene kadar arkamda kıyamet koptu. Arabanın önünden kaçtım, yoksa bana çarpacaktı, 5-10 saniye. Direkt arka tarafa kaçtım." diye konuştu.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yokuş aşağı ilerleyen kamyonetin park halindeki araçlara çarparak sürüklemesi yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.