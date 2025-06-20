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Bahçelievler'de oto saniye sitesinde büyük yangın

Bahçelievler'de oto saniye sitesindeki bir tamirhanede çıkan ve yanındaki iş yerlerine sıçrayan yangında çok sayıda iş yeri hasar gördü, 10 araç yandı.

AA20 Haziran 2025 Cuma 07:28 - Güncelleme:
Bahçelievler'de oto saniye sitesinde büyük yangın
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Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki oto sanayi sitesindeki bir tamirhanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki tamirhanelere sıçrayan yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden de takviye itfaiye araçlarının geldiği yangında, patlamalar ve yükselen alevler nedeniyle ekipler, müdahalede zorlandı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çok sayıda iş yeri hasar görürken, 10 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

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