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Bahçelievler'de park halindeki araç yandı

Bahçelievler'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 07:01 - Güncelleme:
Bahçelievler'de park halindeki araç yandı
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Yangın, saat 05.30 sıralarında Bahçelievler E-5 Karayolu Yenibosna yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda park halinde bulunan 01 TR 440 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumaları gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle yangını söndürmek için çabalarken bazı vatandaşlar ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölü ve yaralı olmazken otomobilde motor kısmında hasar oluştu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan vatandaşların alev alev yanan otomobile yangın tüpüyle müdahale etmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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