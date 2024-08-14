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Bahçelievler'de trafik magandası dehşet saçtı! Tartıştığı kişinin üzerinden arabayla geçti

Bahçelievler'de bir kişi, tartıştığı motosiklet sürücüsünü önce sürüklediği, ardından da ayaklarının üzerinden geçtiği genci ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün bacağında 7 kırık oluştuğu ifade edildi.

IHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
Bahçelievler'de trafik magandası dehşet saçtı! Tartıştığı kişinin üzerinden arabayla geçti
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Olay, Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Tekin, karşı şeritten gelerek aniden fren yapan 44 ADE 821 plakalı araç sürücüsünü uyardı. Olay sonrası otomobil sürücüsü, Tekin'i kolundan tutarak aracıyla geri manevra yaptı. Olay esnasından Tekin'in bacağının üzerinden geçen otomobil yaralanmasına neden oldu. Bu sırada bacağı kırılan Tekin son bir hamleyle kendisini yolun kenarına attı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterince saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Tekin'i hastaneye kaldırdı.

BACAĞINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Hastanede tedavi altına alınan Tekin'in vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve bacağında 7 kırık olması nedeniyle ameliyat olacağı öğrenildi.

"ŞAHSIN ARAÇ PLAKASI BİLİNİYOR"

Oğlunun yaşadıklarını anlatan Fikret Tekin ise sürücünün yakalanmadığını belirterek, "3 Ağustos'ta oğlum ve yeğenim, motora binerek ehliyet kursuna doğru yola çıktılar. Motorla giderken karşıdan gelen araç ani fren yaptı. Araçtaki şahıs oğluma küfretti. Oğlum da motordan inip uyarmak için şahsa doğru yöneldi. Konuşmak için yanına yaklaştığında, şahıs oğlumun kolundan tutup aracı geri vitese aldı ve oğlumun bacağının üstünden geçti. Oğlum, kırık bacağıyla kendini kaldırımın köşesine attı. Şahıs, aracı tekrar oğlumun üzerine sürmek için yönelirken, oradan geçen bir vatandaş arabaya yöneldi. Şahıs panikleyip araçla kaçtı. Şu an oğlumun ayağında 7 tane kırık var ve ameliyat olması gerekiyor. Henüz ameliyata alınmadı, hâlâ bekliyoruz. Kaşına 4 dikiş atıldı. Olaydan hemen sonra oğlumun yanına gittiğimde, kaşı kemiğe kadar açılmıştı. Vatandaşlar oğluma yardım ettiler. Bu şahsın araç plakası biliniyor. Biz bu şahsı karakola bildirdik ancak 10 gündür yakalandığına dair bir bilgi alamadık. Ben mağdur durumdayım ve bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

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