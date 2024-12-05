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Güncel

Bahçelievler'de 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında 6 bloklu sitenin yıkımına başlandı

Bahçelievler'de kentsel dönüşüme giren 6 bloklu Akın Sitesi'nin yıkımına başlandı. Yıkım işlemi öncesi konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'Yarısı Bizden' kampanyasına vatandaşların başvurmalarını istedi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 17:55 - Güncelleme:
Bahçelievler'de 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında 6 bloklu sitenin yıkımına başlandı
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Çobançeşme Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Yarısı Bizden" kampanyasına dahil olan Akın Sitesi'nin yıkımı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 188 bağımsız bölümden oluşan 6 bloklu sitenin yerine daha güvenli binalar inşa edileceğini söyledi.

VATANDAŞLARA 'YARISI BİZDEN' ÇAĞRISI

Depremin değil, çürük binaların can aldığını ifade eden Bahadır, Bakanlığın başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyasına vatandaşların başvurmalarını istedi.

Bahadır, kampanya kapsamında daire başına 1,5 milyon lira verildiğini, bunun 700 bin lirasının geri ödemesiz hibe, 100 bin lirasının taşınma parası olduğunu, kalan 700 bin liranın ise inşaatın tamamlanmasının ardından 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanacağını belirtti.

"YENİ BİNALARIN TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Belediye olarak da vatandaşlara destek olduklarını dile getiren Bahadır, güvenli evlerde oturmanın fedakarlık gerektirdiğini ifade etti.

Riskli binalardan el birliğiyle kurtulmak için vatandaşları işbirliğine davet eden Bahadır, "Buradan bir müjde vermek istiyorum. Bakanlığımız ve TOKİ'nin katkılarıyla, Yenibosna'da bulunan 1670 daireli, 10 bin kişinin yaşadığı bir bölgede daha yıkım yapıp yeni binaların temelini atacağız." dedi.

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