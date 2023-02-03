Bahçelievler'deki kazaya ilişkin gözaltına alınan İETT şoförü adliyeye sevk edildi

Bahçelievler'de E-5 yan yolda 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsünün kaldırıma çıkarak otobüs durağındaki yolculara ve bir minibüse çarpması sonucunda bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan otobüsün şoförü Sefer B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sefer B, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

- KAZADA ÖLEN KADININ CENAZESİ SİNOP'A GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hikmet Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Sinop'a götürüldü.

Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kaya'nın damadı Muharrem Burak Özen, büyük üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Bununla alakalı sorumluların bir an önce cezalandırılmasını, konunun açığa kavuşturulmasını istiyoruz. Konu ile alakalı herhangi bir ihmal varsa bunun sebebini merak ediyoruz." dedi.

Özen, Bahçelievler'de ikamet eden kayınvalidesinin bir akraba ziyaretine gitmek için durakta beklediğini anlatarak, "İhmalkarlık sonucu oluşan kaza. Uyku halinde olduğunu düşündüğümüz şoförün aracı insanların, yayaların üzerine sürdüğü söyleniyor. Bu bir söylenti tabi ama gelecek kayıtlarla ve videolarla cevap alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybederken ikisi yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı.