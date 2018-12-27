Bahçeli'nin hediye ettiği bayrak, silah ve Kuran-ı Kerim Bakan Akar'ın odasında görüntülendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Akar Genelkurmay Başkanı olunca hediye ettiği altın kaplama silah, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı da Bakan'ın odasında görüntülendi.

BAHÇELİ, AKAR'A VERDİĞİ HEDİYELERİ İLK KEZ AÇIKLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Ankara'da televizyon ve gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özel arasındaki tartışmalara değinen Bahçeli, 2 Ekim 2015 yılında Akar'ın Genelkurmay Başkanı olması sebebiyle yaptıkları ziyareti ve Akar'a verdikleri hediyeleri ilk kez açıkladı.

"KURAN'A, BAYRAĞA VE SİLAHA SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Bahçeli açıklamasında "2 Ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar paşayı ziyaret etim orada diğer Genelkurmay Başkanlarında olmayan yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim. Orada sayın Hulusi Akar Paşa'ya Kuran-ı Kerim Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu niye Hulusi Akar'a verildi? Geleceği okuma demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. Burada Kuran, bayrak ve silah hediyenin unsurları o günden sonraki gelişmeleri dikkati alınca bunu verdiğime çok memnuniyet duyuyorum. Hulusi Akar paşa Kuran'a, bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır" ifadesini kullandı.