İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2022 Perşembe / 18 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5622
  • EURO
    18,0723
  • ALTIN
    996.732
  • BIST100
    3517.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bahçeli'nin talimatıyla yapıldı: 15-20 gün içerisinde hizmete girecek
Güncel

Bahçeli'nin talimatıyla yapıldı: 15-20 gün içerisinde hizmete girecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli talimatıyla partinin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in memleketinde cemevi inşasına başlandı. Çalışmalarda sona gelinirken, cemevinin 15-20 gün içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

Sabah13 Ekim 2022 Perşembe 08:08 - Güncelleme:
Bahçeli'nin talimatıyla yapıldı: 15-20 gün içerisinde hizmete girecek
ABONE OL

Aleviler ve talepleri konusunda yakından ilgilenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her fırsatta Alevi vatandaşların yanında olduklarının altını çiziyor. Bahçeli son olarak Alparslan Türkeş'in memleketi Pınarbaşı Mahallesi Eskiyassıpınar köyünde cemevi yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine hemen harekete geçtiklerini vurgulayan Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Türkeş'in memleketine yapacakları cemevinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını kaydederek, çevre düzenlemesiyle birlikte toplam 3 bin 840 metrekare alan üzerinde bina inşaatı yapıldığını bildirdi. Sabah'ın haberine göre, Cemevi çalışmalarına yaklaşık bir buçuk ay önce başlandığını belirten Uzunluoğlu, "40 günde inşaatı bitiriyoruz. 15-20 güne kadar açılışı yapacağız" ifadesini kullandı.

AYRIM YAPMIYORUZ

Bahçeli'nin ayrıca il ve ilçe belediye başkanlarına Alevi vatandaşların bulunduğu yerlere yeni cemevi yapılması konusunda da tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Bahçeli, başkanlara alevi vatandaşların her zaman yanında olunmasına önem vermeleri gerektiğini iletti. Uzunluoğlu, "Genel başkanımız yurttaşlar arasında ayrım yapmadığını her zaman dile getiriyor.

Bahçeli'nin grup toplantısında 'Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir' ifadesi de bunun bir göstergesidir. Onun tavrı tüm ülkücülerin tavrıdır. İmkanlar nispetinde camilere nasıl bakıyorsak cemevlerine de aynı bakış açısıyla bakar, yenilerini yaparız. Türkeş'in de Aleviler ile ilgili hassasiyeti aynıydı. Bizler de onlardan öğrendiğimiz her şeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.