Kadim Aşiretler Federasyonu'na bağlı Iğdır'daki 25 aşiretin liderleri ve yaklaşık 150 kanaat önderi, düzenlenen ortak basın açıklamasıyla Bahçeli'nin sözlerine ve yürütülen barış sürecine destek verdiklerini duyurdu. Açıklama, Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan tarafından yapıldı.

"ÜLKE GÜZEL BİR BARIŞ SÜRECİNE GİRDİ"

Armağan, Iğdır'da bulunan 25 aşiret adına yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni bir barış ikliminin oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten ülkemiz güzel bir barış sürecine girdi. Bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve DEM Parti'nin güçlü bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Burada bulunan 25 aşiret ve 150'ye yakın kanaat önderi olarak üç partiyi tebrik ediyor, süreci desteklediğimizi ilan ediyoruz."

"BU BİRLİKTELİK TARİHİ BİR SINAVDIR"

Armağan, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin sürece verdiği desteğin Türkiye için önemli bir eşik olduğunu belirterek tüm siyasi partilere çağrıda bulundu: "Milletimiz bu barışı istiyor. Diğer siyasi partilerin de bu üç partiye destek vermesini canı gönülden arzu ediyoruz. Bu barış süreci herkes için bir sınavdır. Eğer amaç gerçekten milletin ve devletin menfaatiyse, bu sürece katkı verilmelidir. Tüm siyasi partilerin kuruluş amaçlarına ve bugüne kadar yaptıkları açıklamalara baktığımızda, ülkenin birliği, barışı ve gelişmesi için verdikleri sözleri görüyoruz. Biz, bu barış sürecini onların bu vaatlerinin gerçek bir sınavı olarak değerlendiriyoruz."

Armağan, Türkiye'nin küresel baskılar ve bölgesel riskler altında bulunduğunu ifade ederek, birlik ve beraberliğin zorunlu olduğunu vurguladı: "Ülkemiz maalesef küresel güçlerin ciddi sıkıntısı altındadır. Bu yüzden bu birlik beraberliğe mecburuz. Doğu, Güneydoğu ve tüm Türkiye olarak barış sürecine tüm gücümüzle destek veriyoruz."

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Armağan, açıklamasında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür de iletti: "Sayın Devlet Bahçeli'ye gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Çok fedakarca ve kahramanca bu barış sürecine destek veriyorlar. Biz de millet olarak bu kahramanca sürecin arkasındayız."

"TARİHİ FIRSATI KAÇIRMAMALIYIZ"

Aşiret liderleri, açıklamanın sonunda barış sürecinin "tarihi bir fırsat" olduğunu ifade ederek tüm siyasi aktörleri sorumluluk almaya davet etti.