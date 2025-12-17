İSTANBUL 14°C / 4°C
Güncel

Bahçeli'ye yapılan çağrı karşılıksız kalmadı! Engelli kıza yardım eli uzandı

MHP Lideri Bahçeli'ye sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan anne Ayten Kızıltoprak, engelli kızı Nur Sultan Kızıltoprak için tekerlekli sandalye istedi. Çağrıyı duyan MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, aileye sürpriz yaptı.

IHA17 Aralık 2025 Çarşamba 09:36
Diyarbakır'da yaşayan anne Ayten Kızıltoprak, engelli kızı Nur Sultan Kızıltoprak için sosyal medya üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, yardım çağrısında bulunmuş, tekerlekli sandalye talep etmişti. Yapılan çağrı kısa sürede karşılık buldu. MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ve MHP Sur Kadın, Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya sosyal medyada yapılan paylaşımı görerek harekete geçti. Erdin ve Kaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına engelli kız Nur Sultan Kızıltoprak'a tekerlekli sandalye teslim ederek ihtiyaçlarını karşıladı.

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, vatandaşların taleplerinin karşılıksız kalmayacağını dile getirdi. Erdin, "Hayırlı Günler Programımız kapsamında, Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda, hanımefendi sosyal medya üzerinden bizlere ulaştı. Biz de Genel Başkanımız adına engelli aracını getirdik ve bazı kişisel ihtiyaçlarını da karşılayarak teslim ettik. Her zaman yanınızdayız, şartlar ne olursa olsun. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin selamlarını da sizlere getirdik' dedi.

Anne Ayten Kızıltoprak, yapılan destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kızıltoprak, "Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum elinizi uzattınız bize yardımcı oldunuz çok teşekkür ediyorum. Her daim Devlet Bahçeli'den razıyız. Her zaman kapısını çalıyoruz bize yardımcı oluyor. Bize tekerlekli sandalye gönderdi çok teşekkür ederim Allah razı olsun" diye konuştu.

