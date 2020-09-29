İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2020 Salı / 11 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8436
  • EURO
    9,1775
  • ALTIN
    475.309
  • BIST100
    1126.84
Güncel

Bahçeşehir'de banka önünde gasp dehşeti

Başakşehir'de aldığı arabanın parasını yatırmak için bankaya gelen bir kişi gasp edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA29 Eylül 2020 Salı 12:24 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 12:24
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, 172 bin TL'ye bir araba satın alan A.B., bu tutarı satıcının hesabına geçirmek için Bahçeşehir Bankalar Caddesi'ndeki bir bankanın Bahçeşehir şubesine geldi. 

Bankanın dışında ailesiyle birlikte sıra beklediği sırada A.B.'nin yanına lüks beyaz bir otomobille 2 kişi geldi. Otomobildeki bulunanlardan biri inerek, A.B.'nin elinden, içinde 172 bin TL'nin bulunduğu poşeti almaya çalıştı. Yaşanan arbedede poşetteki paranın 60 bin lirasını alan şüpheli, arabaya binerek kaçtı. 

Polis, şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.