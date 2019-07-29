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Bahçeşehir’de genç kadını gasp eden şüpheliler yakalandı

Başakşehir’de geçtiğimiz günlerde genç kadını gasp eden şüpheliler yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaşanan gasp anları cep telefonu kamerasına yansımıştı.

  • İHA
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Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Bahçeşehir 2’nci kısımda yaşanmıştı. Serap D. İsimli kadın banka çıkışı şüpheli 3 kişi tarafından gasp edilmişti. Gaspçıların arabası ise başka vatandaşlar tarafından kaçması engellenmesi için sıkıştırılmış bir şüpheli ise elindeki silah ile kadını korkutarak kaçmışlardı. Yaşanan o anlarda şüphelilerin kaçma anları da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayla ilgili Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takip ile şüphelileri yakaladı. Yakalanan şüpheliler Hazar Ş.ve Halil Ş. (28)  ve sonrasında ise şüphelilerin kaçmasında yardımcı olan yaşı  küçük Ramazan P.’de yakalandı. Olay sonrası Hazar Ş.’nin sorgusunda ise ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘yağma’ suçlarından kaydı da olduğu öğrenildi. Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
 

ŞÜPHELİLERİN KAÇMAMASI İÇİN TAŞI ARABANIN ÖNÜNE ATTI

 
Genç kadını gasp eden şüphelilerin kaçmaması için olay yerinde vatandaşlar seferber olmuştu. Görüntülerde, bir aracın şüphelerin aracını kaçmaması için sıkıştırdığı bir vatandaşın ise kaçmamaları için mantar şeklindeki taşı aracın önüne attığı görülmüştü.

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