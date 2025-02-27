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  • Bahçeşehir'de kanlı infaz! Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı
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Bahçeşehir'de kanlı infaz! Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

Başakşehir'de restoranda silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Kasım Doğan hayatını kaybetti. Bu arada, geçen yıl Doğan'ın kardeşinin de Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
Bahçeşehir'de kanlı infaz! Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Park Caddesi'ndeki bir restoranda Kasım Doğan'ın (28) silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Adana'dan İstanbul'a gelen Doğan'a, arkadaşıyla oturduğu restoranda şüphelilerce silahla ateş edildiği belirlendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Doğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu arada, geçen yıl Doğan'ın kardeşinin de Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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