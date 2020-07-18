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Bahçesindeki ağaçları ilaçlamak istedi, ayağına şiş saplandı

Konya'da evinin bahçesinde ağaçların bakımını yapan adamın ayağına şiş saplandı. Talihsiz adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

IHA18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:52
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İlçe merkezindeki Yeni Mahallede evinin bahçesinde ağaçların bakımını yapan Mehmet Yüksel (38) otların içerisinde yürürken biranda ayağında acı hissetti. Ayakkabısını delerek sol ayağına saplanan demir şiş’i gören Yüksel, 112’yi arayarak yardım istedi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çekilen röntgen filminde ayak tarak kemiğine kadar saplanan şiş’in zarar vermeden çıkarılması için şahıs ambulansla Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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