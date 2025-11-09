İSTANBUL 23°C / 14°C
9 Kasım 2025 Pazar
  Bahçesindeki kuru otları yakıyordu: 87 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Güncel

Bahçesindeki kuru otları yakıyordu: 87 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Şaziye Başer, evinin bahçesinde yaktığı kuru otlardan çıkan yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

9 Kasım 2025 Pazar 16:50
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahinefendi köyünde yaşayan Başer, temizlik amaçlı evinin bahçesindeki kuru otları yaktı.

Rüzgarın etkisiyle bahçeye yayılan yangını kontrol etmekte zorlanan Başer, yoğun dumandan etkilenerek yere yığıldı.

Dumanı fark ederek kontrol amaçlı girdikleri bahçede Başer'i hareketsiz gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

