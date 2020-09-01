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Bahçeye yaban domuzu girdi sandı tüfekle ateş açtı, ağabeyini vurdu

Kırklareli'nde Sislioba Köyü Muhtarı Hayrettin B., bahçedeki ağabeyi Faruk B.'yi akşam karanlığında domuz zannederek av tüfeğiyle vurup, öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA01 Eylül 2020 Salı 17:03 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 17:03
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Sislioğba köyünde meydana geldi. Muhtar Hayrettin B., ağabeyi Fahrettin B. ile ortak kullandıkları bahçeye domuz girdiğini zannederek, ruhsatlı av tüfeğiyle ateş açtı. Ancak ağabeyi Faruk B.'yi vurdu. Muhtar, ağabeyini vurduğunu görünce hemen jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Demirköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faruk B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Muhtar Hayrettin B.ifadesinde, bahçeye yaban domuzu girdiğini zannederek, tüfekle ateş ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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