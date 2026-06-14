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Bahis şebekesine büyük darbe! 36 şüpheliden 32'si tutuklandı

Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı.

AA14 Haziran 2026 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Bahis şebekesine büyük darbe! 36 şüpheliden 32'si tutuklandı
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan araştırma ve incelemelerde, yaklaşık 1 milyar lira tutarında hesap hareketi belirlendi.

Haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 32'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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