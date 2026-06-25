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Bahis şebekesine darbe! 14 şüpheli adliyede

Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Bahis şebekesine darbe! 14 şüpheli adliyede
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından çevik kuvvet polisleri eşliğinde adliyeye getirildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin cezaevinde bulunduğu, Antalya'da yakalanan bir şüphelinin de işlemlerinin bu şehirde sürdüğü belirtildi.

Her iki şüphelinin işlemlerinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapılacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 2,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis suçuna yönelik Eskişehir ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.

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