Bahis sitesi iddiası hapiste bitti: Sosyal medyada yayılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce faaliyetlerine son veren "www.tuttur.com" isimli bahis sitesinin kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddialar üzerine re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde, hakimlik kararı doğrultusunda siteye hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde, emniyete bağlı adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından düzenlenen raporda, iddia edildiği üzere "www.tuttur.com" şans oyunları isimli internet sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı tespit edildi.

Raporun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiayı ortaya atan sosyal medya hesabı sahibi Y.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyet ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.