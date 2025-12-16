Futbolda 'yasadışı bahis' ve 'şike' soruşturması kapsamında spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Çakar ifadesinde, 'Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı. Yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım' dedi.

Savcılıkça kendisine bahis yaptığı maçlara ilişkin önceden bilgisinin olup olmadığı sorulan Çakar, "Şikeye karşıyım. Bazı maçlardan işkillenince yorum olarak bazı şeylerin anormal olduğunu spor programlarında bahsettim ancak bunlara ilişkin doğruca gözlemim ve bilgim yoktur' şeklinde yanıtladı.

AVUKAT EVİNE GİTMİŞ

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İfadesinde gözaltına alındığı gün cep telefonunun bulunamadığına da değinen Çakar, "O gün eve gece saat 1'de geldim. Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Ben gözaltındayken avukatım evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş. Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış. Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış, kullanılamaz haldeymiş" dedi.