16 Aralık 2025 Salı
  • Bahis soruşturmasında ilginç ''Ahmet Çakar'' detayı! Gözaltına alındığı gün kırılmış
Güncel

Bahis soruşturmasında ilginç ''Ahmet Çakar'' detayı! Gözaltına alındığı gün kırılmış

Futbolda ‘yasadışı bahis' ve 'şike' soruşturması kapsamında savcılıkta ifade veren Ahmet Çakar, 'Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Ben gözaltındayken avukatım evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş.' diye konuştu.

16 Aralık 2025 Salı 08:00
Futbolda 'yasadışı bahis' ve 'şike' soruşturması kapsamında spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Çakar ifadesinde, 'Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı. Yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım' dedi.

Savcılıkça kendisine bahis yaptığı maçlara ilişkin önceden bilgisinin olup olmadığı sorulan Çakar, "Şikeye karşıyım. Bazı maçlardan işkillenince yorum olarak bazı şeylerin anormal olduğunu spor programlarında bahsettim ancak bunlara ilişkin doğruca gözlemim ve bilgim yoktur' şeklinde yanıtladı.

AVUKAT EVİNE GİTMİŞ

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İfadesinde gözaltına alındığı gün cep telefonunun bulunamadığına da değinen Çakar, "O gün eve gece saat 1'de geldim. Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Ben gözaltındayken avukatım evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş. Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış. Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış, kullanılamaz haldeymiş" dedi.

