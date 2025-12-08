İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

19 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük 'imza atmak' şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRANSFERİ ANLATILDI

Soruşturmanın detayları, savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e 4 Aralık 2021-26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplamda 4 milyon 453 bin lira tutarında para transferi yaptığı, Ersen Dikmen'in gelen bu parayı kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği, daha sonra şüpheli Dikmen'in de şüpheli Yandaş'a 2 milyon 60 bin lira gönderdiği aktarıldı. Sevk yazısında, Dikmen'in Yandaş'tan para transferi almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu, Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, böylelikle Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Metehan Baltacı'nın bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu belirtilerek, Baltacı'nın Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığının aktarıldığı sevk yazısında, oynama şekli olarak kendi takımı 'kazanır ve 2,5 üst gol olur' şeklinde bahis aldığı, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ifade edildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor erkek futbol takımları arasında oynanan futbol müsabakasından bahsedilen sevk yazısında, maç sonucunun 0-0 olarak sona erdiği, müsabakanın tek gol pozisyonu olabilecek anının ise maçın 89. dakika 40. saniyesinde gerçekleştiği, pozisyonda Nazilli Belediyespor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankarasporlu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına karşın topu tekrardan kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği, sonrasında topun Ankarasporlu futbolcu tarafından ceza sahasının dışındaki kendi oyuncusuna verilmek suretiyle uzaklaştırıldığı, hakemin oyunu durdurmasından sonra müsabakanın her iki takım için de top çevirme şeklinde geçtiği, takımların birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye geri pas yaptıkları, gol atma ya da birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları aktarıldı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenilmişti.

197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Ahmet Çakar hakkında karar verildi

Futbol dünyasında şike soruşturması: Çok sayıda yönetici ve futbolcu adliyede