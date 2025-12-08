İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

Bahis soruşturmasında yeni gelişme... 29 kişiye tutuklama talebi

Bahis soruşturması kapsamında 29 isim için tutuklama; 10 kişi için asli kontrol talep edildi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 19:38
Bahis soruşturmasında yeni gelişme... 29 kişiye tutuklama talebi
ABONE OL

Futbol dünyasında 'bahis' iddiasına yönelik soruşturmada aralarında Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Aralarında Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak ve Tolga Kalender'in de bulunduğu 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

197 AMATÖR FUTBOLCU PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

  • Bahis soruşturması
  • tutuklama
  • asli kontrol talebi

