İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

KRİTİK İSİMLER TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Metehan Baltacı, Alassano Ndao ve Ahmet Okatan'ın tutuklandığı Mert Hakan Yandaş'ın ise soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Futbol dünyasında 'bahis' iddiasına yönelik soruşturmada aralarında Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Aralarında Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak ve Tolga Kalender'in de bulunduğu 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı.

10 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRANSFERİ ANLATILDI

Soruşturmanın detayları, savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e 4 Aralık 2021-26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplamda 4 milyon 453 bin lira tutarında para transferi yaptığı, Ersen Dikmen'in gelen bu parayı kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği, daha sonra şüpheli Dikmen'in de şüpheli Yandaş'a 2 milyon 60 bin lira gönderdiği aktarıldı. Sevk yazısında, Dikmen'in Yandaş'tan para transferi almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu, Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, böylelikle Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Metehan Baltacı'nın bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu belirtilerek, Baltacı'nın Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığının aktarıldığı sevk yazısında, oynama şekli olarak kendi takımı 'kazanır ve 2,5 üst gol olur' şeklinde bahis aldığı, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ifade edildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor erkek futbol takımları arasında oynanan futbol müsabakasından bahsedilen sevk yazısında, maç sonucunun 0-0 olarak sona erdiği, müsabakanın tek gol pozisyonu olabilecek anının ise maçın 89. dakika 40. saniyesinde gerçekleştiği, pozisyonda Nazilli Belediyespor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankarasporlu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına karşın topu tekrardan kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği, sonrasında topun Ankarasporlu futbolcu tarafından ceza sahasının dışındaki kendi oyuncusuna verilmek suretiyle uzaklaştırıldığı, hakemin oyunu durdurmasından sonra müsabakanın her iki takım için de top çevirme şeklinde geçtiği, takımların birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye geri pas yaptıkları, gol atma ya da birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları aktarıldı.

197 AMATÖR FUTBOLCU PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.