16 Aralık 2025 Salı
  • Bahisle mücadelede yeni dönem! Tamamen yasaklanacak
Güncel

Bahisle mücadelede yeni dönem! Tamamen yasaklanacak

Alkol ve sigaraya uygulanan reklam yasağının bahis için de hayata geçirilmesini öngören düzenleme kapsamında, bahis reklamları yasaklanacak, ayrıca 15-18 yaş grubunun bahse erişimi engellenecek.

16 Aralık 2025 Salı 11:14
Bahisle mücadelede yeni dönem! Tamamen yasaklanacak
Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.

Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.

Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.

