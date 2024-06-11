Bahreyn'den Rize-Artvin Havalimanı'na charter seferler başladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Rize'ye, yaz sezonuyla birlikte Bahreyn'den charter seferlerin başladığı belirtildi.

Bu kapsamda ilk turist kafilesinin kente geldiği aktarılan açıklamada, "Valiliğimiz ve Valimiz İhsan Selim Baydaş'ın girişimleriyle Orta Doğu ülkelerinden haftada 2 gün planlanan charter seferler kapsamında Bahreyn'den havalanan THY uçağı, 151 yolcu ve 4 mürettebatıyla saat 06.57'de Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı." bilgisi paylaşıldı.