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Bahriyeliler 15 gemiyle İstanbul Boğazı'ndan geçecek

Bahriyeliler yarın İstanbul Boğazı'nda resmi geçit yapacak.

AA26 Eylül 2023 Salı 15:49 - Güncelleme:
Bahriyeliler 15 gemiyle İstanbul Boğazı'ndan geçecek
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler yarın İstanbul Boğazı'nda resmi geçit yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında kutlamalar düzenlenecek.

İstanbul'daki törenler Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Törenin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek.

Denizdeki resmi geçit kapsamında gemiler Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı ve türbesinin açıklarından geçerken denizcilik geleneklerine uygun olarak "çimariva" selamında bulunacak.

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