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Bakan Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısı yaptı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 00:07 - Güncelleme:
Bakan Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da
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Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesi kampüsünde yer alan Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Karaismailoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki çalışmalara ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Adıyaman Koordinatör Valisi Tuncay Sonel, Adıyaman AFAD Koordinatörü Şeref Albayrak, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, kentteki hizmetlerinden dolayı görevli ekibe ve gönüllülere teşekkür etti.

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