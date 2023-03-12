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Bakan Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısı düzenledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısı yaptı.

AA12 Mart 2023 Pazar 00:00 - Güncelleme:
Bakan Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısı düzenledi
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Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesi kampüsünde yer alan Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Karaismailoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki çalışmalara ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Adıyaman AFAD Koordinatörü Şeref Albayrak, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, kentte bundan sonra yürütülecek çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara talimatlar verdi.

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