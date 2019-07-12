24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,706
  • 6,4303
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüşeceği öğrenildi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüşecek.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, Esper ile akşam saatlerinde telefonda görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan´dan 15 Temmuz paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'İşgalci güce daha fazla Filistin toprağını ilhak etme cesareti verdi'

'İşgalci güce daha fazla Filistin toprağını ilhak etme cesareti verdi'

"S-400 teslimatı Türkiye'nin dik duruşunun sonucu"

'S-400 teslimatı Türkiye'nin dik duruşunun sonucu'

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Avusturya Soros'un üniversitesini kabul etti

Avusturya Soros'un üniversitesini kabul etti

Türkiye her fırsatta uyarıyor ama... Tehlike devam ediyor

Türkiye her fırsatta uyarıyor ama... Tehlike devam ediyor

HDP'li belediyenin skandal kararına itiraz

HDP'li belediyenin skandal kararına itiraz

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA