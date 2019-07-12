Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüşecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüşeceği öğrenildi
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüşecek.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, Esper ile akşam saatlerinde telefonda görüşme gerçekleştirecek.
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