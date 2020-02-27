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Bakan Akar,ABD'li mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

27 Şubat 2020 Perşembe20:26 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 21:44

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve ABD’li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu." dedi.

Pentagon'dan açıklama

Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, "İdlib’de Türkiye ile birlikte çalışmanın yollarını aradıklarını" ifade etti 

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