29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6843
  • 6,3808
  • 259.726
  • 101089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanlığından, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul ettiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı.

Öykü Arin´in annesinden duygulandıran paylaşım

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar Ankara’da devam edilecek"

'Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar Ankara’da devam edilecek'

Motorinin litre fiyatına 16 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatına 16 kuruş indirim

Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı!

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı!

Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ'cü 35 jandarmalar itirafçı oldu

FETÖ'cü 35 jandarmalar itirafçı oldu

ABD'li şirkete 700 milyon dolar ceza

ABD'li şirkete 700 milyon dolar ceza

Sel sonrası bölgede yeni tehlike: Yılanlar...

Sel sonrası bölgede yeni tehlike: Yılanlar...
 

POPÜLER HABERLER

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

En ilginç saç kesimleri

En ilginç saç kesimleri

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA