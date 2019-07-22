'Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar Ankara’da devam edilecek'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı.