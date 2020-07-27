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Bakan Akar: İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu. Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz.' dedi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:06
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut Devlet Hastanesi'nde otobüs kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirten Akar, "İlk aldığımız bilgilere göre araçta teknik bir arızanın olduğu bilgisini aldık. Görgü tanıklarının ifadelerine göre frenlerin boşaldığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği görülüyor. Çalışmaların ardından kazanın tam nedeni belli olacak" dedi. 

Bakan Akar, 2 otobüs şoförü ile 4 askerin şehit olduğu kazada; 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 27 yaralının olduğu açıkladı. 

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