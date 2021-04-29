Bakan Akar Avrupa'da faaliyet gösteren Türk dernek ve STK temsilcilerini kabul etti

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:54

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen kabulde, dernek ve STK temsilcilerine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Başkan Yardımcısı Hadi Turus ile AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) eski Genel Başkanı Zafer Sırakaya da eşlik etti.

Yurt dışından gelen dernek ve STK temsilcileri arasında şu isimler yer aldı:

"Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa Ehl-i Beyt Alevi Federasyonu Başkanı Fuat Mansuroğlu, Almanya Türk Federasyonu Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Avrupa Direktörü Burhan Sağlam, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Avrupa Genel Başkanı Cahit Kerenciler, Hayrat Vakfı Avrupa Temsilcisi Mehmet Köroğlu."