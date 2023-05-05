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Bakan Akar: Bizi durduramayacaklar, bunlar beyhude gayret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizi engellemeye, ceketimizden, paçamızdan çekmeye çalışıyorlar, önümüze engeller ve tuzaklar koyuyorlar. Bunları Allah'ın izni, sizlerin desteği ile yıka yıka ilerliyoruz. Bizi durduramayacaklar, bunlar beyhude gayret.' dedi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Bakan Akar: Bizi durduramayacaklar, bunlar beyhude gayret
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AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, İncesu'ya bağlı Kızılören Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin güvenliği ve bekası için çalışmalarını sürdürdüklerini, problemleri çöze çöze, projeleri yapa yapa bu seviyelere geldiklerini ifade eden Akar, "İnşallah bundan sonra da kalan bütün sorunları sizlerin oyları, duası ve desteğiyle bizler çözeceğiz." diye konuştu.

Büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını dile getiren Akar, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizi engellemeye, ceketimizden, paçamızdan çekmeye çalışıyorlar, önümüze engeller ve tuzaklar koyuyorlar. Bunları Allah'ın izni, sizlerin desteği ile yıka yıka ilerliyoruz. Bizi durduramayacaklar, bunlar beyhude gayret." ifadesini kullandı.

Akar, güçlü Türkiye hedefinin önündeki en önemli risk ve tehditlerin başında terörün geldiğine işaret ederek, Mehmetçiğin terörle mücadelesinin zorlu arazi ve hava şartlarında kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü anlatan Akar, Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu söyledi.

Terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, 14 Mayıs'taki seçimlere yönelik, "Bu seçim bir zihniyet meselesi. Hangi partiye daha önce oy vermiş olursanız olun, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne önem verenlerin birlik safında, düzen safında, beka safında olması lazım. Tekrar bir daha başa dönmeyelim. Terörün beli kırıldı. Son nefesini verecekken bunlara can suyu vermek, bunları ayağa kaldırmak istiyorlar. Buna izin vermeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

"Sizlerin desteği, güveni ve duasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yürüyüş devam edecek, bunu kimse durduramayacak." diyen Akar, alanı dolduran vatandaşları yarın Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği mitinge davet etti.

Bakan Akar, cuma namazını Salih-Hüseyin Kulaç Kızılören Merkez Camisi'nde kıldı.

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