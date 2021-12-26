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Bakan Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya resmi ziyaretlerde bulunacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidecek.

AA26 Aralık 2021 Pazar 16:40 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 16:40
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Bakan Akar'ın ilk durağı bugün Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna olacak.

Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak ve Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek olan Akar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i de kabul edecek.

Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyelerince kabul edilmesi planlanan Akar, Zenica'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek.

Daha sonra Kosova'ya geçecek Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek olan Akar, Türk Temsil Heyet Başkanlığında görevli personelle de bir araya gelecek.

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