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Bakan Akar: Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi. Akar, 'Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır.' dedi.

20 Eylül 2020 Pazar 10:52 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 11:36
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.

Bakan Akar, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz."

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