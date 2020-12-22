22 Aralık 2020 Salı 16:50 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 16:52

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı takip etti.

Burada konuşan Akar, şunları söyledi: (Yunanistan) 3 ayda 46 NAVTEX, 22 eğitim sahası ilan etti, sadece ikisini kullandı. Bunlar iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı davranışlardır. Komşumuz görüşmeler konusunda son derece yavaş, isteksiz fakat gerçekleri saptırmaya devam ediyor. ABD'nin yaptırım kararı sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyecek.