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Bakan Akar: Doğu Akdeniz'deki olay uluslararası hukuka aykırıdır, yanlış yapılmıştır

Doğu Akdeniz'de Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili açıklama yapan Bakan Akar, 'Doğu Akdeniz'deki olay uluslararası hukuka aykırıdır. Yanlış yapılmıştır. Doğu Akdeniz'de İrini Harekatını yönetenler önyargılı hareket etmişlerdir.' dedi.

24 Kasım 2020 Salı 15:32 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 15:45
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Olay uluslararası hukuka aykırıdır. Yanlış yapılmıştır. Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." ifadelerini kullandı.

Akar, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." dedi.

Bakan Akar, "Karabağ gözlem noktaları arasında devriyeler yapılacak." diye konuştu.

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