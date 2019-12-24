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Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Garibaşvili'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

AA24.12.2019  16:28 - Güncelleme: 24.12.2019  16:28
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.
 
Akar, konuk mevkidaşını Bakanlık'ta düzenlenen askeri törenle karşıladı.
 
Bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Garibaşvili, tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.
 
Garibaşvili'nin Bakanlık Özel Defteri'ni imzalamasının ardından önce iki bakan bir araya geldi, ardından heyetler arası toplantıya geçildi.
 
Heyetler arası görüşmeler sırasında iki ülke arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı.
 
Görüşmelerde, ikili ve bölgesel güvenlik ile savunma konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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