Bakan Akar, Haluk Levent'i kabul etti

IHA 13 Ocak 2022 Perşembe 21:14 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 21:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konser gelirlerinin yarısını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi. Ünlü sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz aylarda Rus Kızılordu ile 15 konserlik Anadolu turnesi gerçekleştirmiş ve bu konserlerde "Harbiye" ve "Sakarya" marşları da seslendirilmişti. Haluk Levent, konser gelirlerinin yarısını yardımlaşma kuruluşu AHBAP'a, diğer yarısını da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilen Haluk Levent, bu vesileyle Mehmetçik Vakfı'na 150 bin TL'lik bağış gerçekleştirdi. Bakan Akar hassasiyetinden ve desteklerinden dolayı ünlü sanatçıya teşekkür ederken, Haluk Levent de önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

Haluk Levent, vatani görevini yaptığı sırada Bakan Akar'ın Tugay Komutanı olduğunu hatırlattığı sohbette eski günler de yad edildi.