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Güncel

Son dakika... Bakan Akar İranlı mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16.01.2020  17:11 - Güncelleme: 16.01.2020  17:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Akar sabah saatlerinde ilk olarak İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile konuştu.
Bakan Akar, daha sonra İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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