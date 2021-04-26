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Bakan Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Komutanlardan bilgi alan Bakan Akar, direktif verdi.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 15:32 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:32
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantı Akar'ın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla düzenlendi.

Kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdiği toplantıda, savunma ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra Kovid-19 ile mücadele ele alındı.

Komutanlardan bilgi alan Bakan Akar, direktif verdi.

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