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Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile görüştü.

13.02.2020  13:17 - Güncelleme: 13.02.2020  13:29

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargâhı'na geldi.
Karargâhta çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar ilk olarak Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar daha sonra NATO-Ukrayna ilişkilerini konu alan toplantıya da katıldı."

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