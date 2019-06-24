Bakan Akar MHP Genel Merkezi'ne geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi
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