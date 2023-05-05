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Bakan Akar: Parasını verip alamadıklarımızı ihraç eder hale geldik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Parasını verip alamadığımız başta İHA'lar, SİHA'lar olmak üzere çok şükür yapar ve ihraç eder hale geldik' dedi.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Bakan Akar: Parasını verip alamadıklarımızı ihraç eder hale geldik
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Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Teknofest Projeleri Tanıtım Programı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar The Economist Dergisi'ne tepki göstererek; "Görüyorsunuz dün de bugün de Amerika'daki, Avrupa'daki gazeteler ve dergilerde hiçbir şekilde layık olmadığımız şekilde ülkemize, milletimize, cumhurbaşkanımıza karşı her türlü ahlaksız, seviyesiz birtakım iddialarda bulunuyorlar. Kendi ihtiraslarından dolayı bir şekilde kafalarına bir şey koymuşlar Türkiye'ye karşı zarar vermek için, kendi istekleri doğrultusunda Türkiye'nin şekillenmesi için son derece ahlaksız birtakım istek ve ithamlarda bulunuyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla onlara teslim olamayız" dedi.

"PARASINI VERİP ALAMADIKLARIMIZI İHRAÇ EDER HALE GELDİK"

Savunma sanayindeki gelişmelerin de önemine değinen Bakan Akar, "Savunma sanayi konularımız var, bu gençlerimizi de ilgilendiren konular. Akıl almadık şekilde çok ciddi gelişmeler oldu. İnşallah bu istikamette ilerleyeceğiz ve daha düne kadar parasını verip alamadığımız başta İHA'lar, SİHA'lar olmak üzere çok şükür yapar ve ihraç eder hale geldik. Temennimiz, dileğimiz durmadan sürdüreceğiz. Yaptığımız İMECE'ler, TCG Anadolu'lar, Altay Tankı, HÜRJET, TOGG gibi çok ciddi gelişmeler var. Bunlara da sahip çıkacağız. Bazı ahlaksızlar, seviyesizler oyun bozanlar hiç anlaşılmadık şekilde bunlara çamur atmak için her fırsatı değerlendiriyorlar. Buna da itibar etmeyeceğiz. Bizim tabi ki ülkemizi korumak ve kollamak için ordumuz olacak. Ordumuzun da görevini yapabilmesi için silah ve araç gereçler olacak. Bunlar da mümkün olduğu kadar yerli ve milli olarak yapmaya çalışacağız. Bu kadar doğal konularda dahi maalesef bazıları çamur atıyor" ifadelerini kullandı.

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