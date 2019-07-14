Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Akar şehidimiz için taziye mesajı yayımladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Salih Altuntaş için taziye mesajı yayımladı
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında Salih Altuntaş'ın PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.
Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
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