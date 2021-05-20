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Bakan Akar: Sonlarının geldiğini gördüler!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadele konusunda ‘hedefimiz' açıklaması için) Kandilin ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kader operasyonlar devam edecek. TSK'nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler nerdeyse orada olacağız. Pençe - Yıldırım Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:03
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadele konusunda 'hedefimiz' açıklaması için) Kandilin ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kader operasyonlar devam edecek. TSK'nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler nerdeyse orada olacağız. Pençe - Yıldırım Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Akar: (İsrail'in Filistin'e saldırıları için) İsrail askerlerinin yaptığı gibi, uluslararası hukuku hiçe sayarak bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız mücadale şeffaf ve açıktır.

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