Bakan Akar: Tavrımız açık, Türkiye 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:11

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakanlık'taki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Rum tarafının uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesinin gerekliliğini belirten Akar, Ada'daki Türk varlığının kabul edilmesinin, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemine dikkati çekti.

Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceği KKTC'nin hak ve hukukunu hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğini, bu konudaki tavrının açık olduğunu, 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada bulunduğunu vurguladı.

